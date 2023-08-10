روسيا تنعي رائد الفضاء ألكسندر فيكتورينكو

نعت وسائل إعلام روسية رائد الفضاء، ألكسندر فيكتورينكو الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

وقال المتحدث باسم مركز"غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء: "نأسف لإبلاغكم بوفاة رائد الفضاء السوفيتي والروسي ألكسندر ستيبانوفيتش فيكتورنكو".

ولد ألكسندر فيكتورينكو في 29 مارس 1947 في قرية أولجينكا في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية، وتخرج من مدرسة أورينبورغ العليا للطيارين العسكريين، وبعد ذلك شغل منصب كبير للطيارين، وعمل كطيار في سلاح الجو التابع للبحرية السوفيتية.

التحق فيكتورنكو بسلك رواد الفضاء في الاتحاد السوفيتي عام 1978، وما بين عامي 1987-1995 قام بأربع رحلات إلى الفضاء السوفيتية "مير" ومكث في الفضاء لما يقرب من 490 يوما.

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وتجدر الإشارة إلى أن فيكتورينكو قاد في 30 يولو 1987 رحلة مركبة "سويوز- تي إم3" التي عادت برائد الفضاء السوري محمد فارس من محطة "مير" إلى الأرض.

المصدر: وكالات روسية