روسيا تكشف عن نموذج لصاروخها الفضائي الواعد في منتدى"الجيش-2023"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن روسيا ستكشف عن نموذج صاروخ "كورونا" الفضائي الواعد المتعدد الاستخدامات خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023".

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "خلال فعاليات منتدى الجيش-2023، وفي القسم الخاص بمؤسستنا، سيكشف مركز ماكييف الروسي عن نموذج صاروخ كورونا المتعدد الاستخدامات والذي تعمل روسيا على تطويره بإشراف روس كوسموس".

وأشار البيان إلى أن صاروخ "كورونا" الروسي سيكون صاروخا فضائيا قابلا للاستخدام أكثر من مرة، وقادرا على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ويمكن الاعتماد عليه لنقل الحمولات إلى مدارات الارض، وفي أعمال صيانة المركبات والأقمار الصناعية في الفضاء، وفي عمليات إمداد المنشآت والمركبات الفضائية بالوقود.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تجري حاليا أبحاثا ودراسات لتأكيد المواصفات الفنية والتقنية للصاروخ المذكور، وتتعاون مع عدة مؤسسات وشركات وهيئات تعليمية في البلاد على مشروع تطوير هذا الصاروخ.

وبالإضافة إلى نموذج صاروخ "كورونا" فإن روسيا ستكشف خلال فعاليات منتدى"الجيش-2023" عن نموذج لمحطتها المدارية الواعدة التي تطورها للاستغناء عن خدمات المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي