الإعلان عن موعد أول إطلاق لصاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل

أعلنت شركة Arianespace عن الموعد المحتمل لتنفيذ أول عملية إطلاق لصاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفان إسرائيل في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "من المقرر أن تنفذ أول عملية إطلاق لصاروخ Ariane 6 الفضائي الأوروبي العام القادم.. وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Arianespace والمركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء يؤكدون أن الإطلاق الأول للصاروخ من المقرر أن يتم عام 2024".

وأضاف: "سيخضع الصاروخ لعمليات اختبار في أغسطس الجاري وفي سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم تحديد موعد الإطلاق الأول بشكل أكثر دقة".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد ذكر العام الماضي أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 من المفترض أن تنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، بالتعاون مع شركة Arianespac.

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تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بـ4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية، وكان من المفترض أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء عام 2020، لكن العملية أجّلت عدة مرات لأسباب فنية وأسباب ارتبطت بانتشار جائحة كورونا.

المصدر: فيستي