رئيس ناسا لا يعتبر روسيا مشاركا في سباق الفضاء الحالي

أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا أن الولايات المتحدة لا تعتبر روسيا مشاركا في سباق الفضاء الحالي، الذي تشارك فيه فقط بكين وواشنطن.

إقرأ المزيد



ويقول نيلسون في مؤتمر صحفي مصغر مكرس لاستعداد ناسا لرحلة مأهولة إلى القمر ضمن برنامج Artemis-2: "لا أعتقد أن الكثير من الناس سيقولون إن روسيا قادرة على إنزال رواد فضاء على القمر بالمواعيد التي نتحدث عنها، لذلك أعتقد أن سباق الفضاء هو بيننا وبين الصين فقط".

ويضيف، بالنسبة للمنافسة مع الصين في مجال استكشاف القمر: "بالطبع لا أريد أن تسبقنا الصين في الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر".

وتمنى نيلسون في نفس الوقت نجاح مهمة المحطة الأوتوماتيكية الروسية "لونا-25" التي من المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة. وقال "نتمنى لهم كل التوفيق". مشيرا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في الفضاء بدأ عام 1975 وتتعاونان بنجاح في برنامج محطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي