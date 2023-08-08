"روس كوسموس": روسيا مستعدة لفتح الطريق إلى القمر لجميع البلدان المهتمة

أكد المدير التنفيذي للبرامج المتقدمة والعلوم في "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو، في مقابلة مع RT، أن المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" ستفتح الطريق إلى القمر لروسيا والدول الأخرى.

وقال بلوشينكو إن الباحثين الروس مستعدون لتبادل المعرفة مع الدول المهتمة لمساعدتها على أن تصبح قوى فضائية كاملة.

وتم نقل الصاروخ الحامل "سويوز-2.1b" الذي يحمل المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" إلى مجمع الإطلاق في قاعدة فوستوتشني الفضائية، حيث قالت شركة "روس كوسموس": "اليوم، تم نقل الصاروخ الفضائي Soyuz-2.1b المزود بمحطة "لونا-25" الأوتوماتيكية إلى مجمع الإطلاق في الموقع 1C بقاعدة فوستوتشني الفضائية. وبعد تثبيت الصاروخ في وضع عمودي في مجمع الإطلاق، واصل متخصصو "روس كوسموس" استعدادهم للإطلاق".

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الحامل Soyuz-2.1b مع المحطة العليا "فيرغات" والمحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" في 11 أغسطس في تمام الساعة 02:10 بتوقيت موسكو.

وستعرض RT إلى جانب "روس كوسموس"، بثا مباشرا لإطلاق مركبة الفضاء "لونا-25" من قاعدو فوستوتشني.

ويتضمن البرنامج القمري لروسيا ثلاث مراحل، تتمثل الأولى في إنشاء الوحدة الأساسية للمحطة على مدار القمر واختبار المركبة الفضائية المأهولة الواعدة "أوريول" والرحلات غير المأهولة حول القمر عليها.

وكجزء من المرحلة الثانية، ستستكشف روسيا القمر باستخدام محطات لونا من عام 2025 إلى 2028، ثم يتبع ذلك الشروع في بناء صاروخ "ينيسي" للرحلات المأهولة إلى القمر.

وتتمثل المرحلة الثانية في حمل الأشخاص على صاروخ "ينيسي" لمدة أسبوعين من العمل القمري، حيث سيتعين على رواد الفضاء وضع العناصر الأولى لبناء قاعدة خارج كوكب الأرض في المستقبل، فيما برمجت هذه المرحلة للفترة ما بين 2025 و2035.

وبحلول 2035، سيتم بناء قاعدة تتم زيارتها باستمرار، ومرصدين على سطح القمر، فيما ستنشر روسيا أجهزة ملاحة في مدار القمر في الفترة من 2036 إلى 2040، حيث تستهدف رسم مسارات للمعدات العاملة على السطح، مماثلة لنظام تحديد المواقع العالمي على الأرض.

المصدر: RT