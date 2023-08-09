"روس كوسموس" الروسية توسع تعاونها مع طاجيكستان في شؤون الفضاء

أعلنت أكاديمية العلوم الحكومية في طاجيكستان أنها تنوي عقد اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لدراسة الحطام الفضائي والأجسام الفضائية.

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وحول الموضوع قال رئيس الأكاديمية، فرهود رحيمي: "من المفترض أن نوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة روس كوسموس الروسية، آمل أن توقع هذه الاتفاقية نهاية سبتمبر المقبل.. خطتنا بالطبع هي تنفيذ مشاريع مشتركة لدراسة الفضاء".

وأوضح رئيس الأكاديمية أن طاجيكستان تتمتع بظروف مناخية جيدة تسمح بدراسة واستكشاف الفضاء إذ قال: "هناك العديد من المراصد الفضائية المهمة في روسيا حاليا، أحدها مرصد القرم الذي يعمل ما بين 100 إلى 120 ليلة في السنة، ومرصد في بطرسبورغ، ولدينا أكثر من 320 مكان مفتوح أيضا يمكن أن يوفروا أفضل الظروف ليتم فيهم نصب المراصد الفضائية".

وأشار رحيمي إلى أن أكاديمية العلوم في طاجيكستان كانت قد وقعت سابقا حوالي 60 اتفاقية تعاون مع علماء من روسيا، وجميع هذه الاتفاقيات سارية المفعول حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وطاجيكستان كانت قد اتفقتا في يونيو الماضي على توسيع تعاونهما في شؤون الفضاء، ووقعتا اتفاقيات بهذا الشأن.

المصدر: فيستي