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صاروخ روسي يحمل إلى الفضاء قمرا صناعيا عسكريا

الفضاء

صاروخ روسي يحمل إلى الفضاء قمرا صناعيا عسكريا
Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه قمرا صناعيا للأغراض العسكرية من مطار بليسيتس الفضائي.



ويشير بيان الوزارة إلى أن الصاروخ أطلق يوم الأثنين 7 أغسطس وأن القمر الصناعي "Cosmos-2569" وضع في مداره المقرر.

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وجاء في البيان "وفق الوقت المقرر أوصلت وحدة التعجيل "فريغات" القمر الصناعي إلى مداره المقرر ، وأصبح تحت إدارة المرافق الأرضية للقوات الفضائية الروسية".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، الاتصال بالقمر الصناعي "Cosmos-2569" جيد ومستمر وتعمل جميع أجهزته بصورة طبيعية.

وقد أدرجت المعلومات حول الجهاز من قبل ضباط المركز الرئيسي للاستخبارات الفضائية التابع لقوات الفضاء في الفهرس الرئيسي للأجسام الفضائية لنظام التحكم الروسي في الفضاء.

المصدر: نوفوستي

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