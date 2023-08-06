روسيا تختبر مركبة "سويوز" التي ستنقل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاختبارات جارية على مركبة Soyuz MS-24 التي ستحمل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "بدأت في قاعدة بايكونور الفضائية الاختبارات المعقدة على مركبة Soyuz MS-24 التي ستطلق نحو المحطة الفضائية العام الجاري".

وأضاف البيان :"المركبة من المفترض أن تطلق في 15 سبتمبر القادم على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن طاقم المركبة المذكورة سيضم: رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا، وأن أوهارا ستعود إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25 .

المصدر: سلاح روسيا