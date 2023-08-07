روسيا تطور حاويات جديدة بمواصفات خاصة لنقل الأقمار الصناعية

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" الروسية عن تطوير حاويات جديدة ستستعمل لتوفير نقل آمن للأقمار الصناعية من أماكن التصنيع إلى قواعد الإطلاق الفضائي.

وأشارت الشركة إلى أن الحاويات الجديدة تم تصميمها بطرق خاصة لتكون قادرة على ضمان سلامة المحتويات أثناء عمليات النقل البري والجوي، وجهّزت بمعدات تحافظ على مستويات معينة من الضغط والحرارة والعقامة.

© iss-reshetnev.ru

وجاءت هذه الحاويات بأحجام أكبر من تلك التي كانت تستخدمها شركة "ريشيتنيوف"، أذ ازداد طولها ليصبح 11 مترا، وبات بإمكانها استيعاب حمولات يصل وزنها إلى 3500 كلغ، كما جهّزت بمعدات خاصة تساعد في إفراغ الأقمار الصناعية منها ووضعها بشكل أفق أو عمودي، وزوّدت بمخمّدات تحمي تلك الأقمار من تأثير الاهتزازات.

© iss-reshetnev.ru

ويقوم المختصون حاليا باختبار الحاويات الجديدة، وبعد الانتهاء من جميع الاختبارات المطلوبة سيتم اعتمادها لنقل الأقمار الصناعية إلى المطارات والقواعد الفضائية الروسية.

المصدر: سلاح روسيا