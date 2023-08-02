روسيا تطلق أول قمر من أقمار Glonass-K2 الشهر الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق الشهر الجاري أول قمر من أقمار Glonass-K2 الجديدة المخصصة لتقديم خدمات تحديد المواقع.

وتبعا للمعلومات التي أوردها نائب القائد العام للقوات الفضائية الروسية فإن أول قمر من أقمار Glonass-K2 الجديدة من المفترض أن يطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية في 7 أغسطس العام الجاري.

وجاء في بيان صادر عن قاعدة "بليستِسك" الفضائية الروسية: "وفقا للخطط الحكومية التي وضعتها روسيا لإطلاق المركبات الفضائية فإن إطلاق أول أقمار Glonass-K2 سيتم من قاعدة بليسيتسك في السابع من أغسطس الجاري".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف قد أشار في يونيو الماضي إلى أن روسيا تستعد لإطلاق قمر Glonass-K2 قبل نهاية صيف هذا العام.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أقمار Glonass-K1 و Glonass-K2 الجديدة تتمتع بقدرة أكبر على إرسال الإشارات ودقة أكبر في تحديد المواقع مقارنة بأقمار Glonass-M، كما أن مدة خدمتها الفعلية في الفضاء ستصل إلى 10 سنوات.

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وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، فأتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

المصدر: وكالات روسية