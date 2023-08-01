المحطة القمرية الهندية Chandrayaan-3 تتجه إلى مدار حول القمر

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية أن المحطة القمرية الأوتوماتيكية Chandrayaan-3 أستكملت مدارها حول الأرض وتوجهت إلى مدارها حول القمر.





وتشير المنظمة إلى أن المحطة القادمة لها ستكون القمر. و"من المقرر أن تصل إلى مدارها حول القمر في 5 أغسطس 2023".

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تجدر الإشارة، إلى أن مهمة المحطة القمرية Chandrayaan-3 بدأت في 14 يوليو، ومن المنتظر أن تهبط على سطح القمر 23-24 أغسطس الجاري. وفي حالة نجاح المهمة ستصبح الهند رابع دولة بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين تحقق هبوطا ناجحا لمركبتها على سطح القمر.

ويذكر أن Chandrayaan-3 هي ثالث مركبة تطلقها الهند لاستكشاف القمر. وقد أطلقت المركبة الأولى عام 2009 للعمل في مدار حول القمر. وأطلقت المحطة الثانية Chandrayaan-2 عام 2019، وتضمنت بالإضافة إلى عملها في مدار حول القمر، هبوط مركبة Vikram على سطحه ولكن العملية كانت فاشلة. أما محطة Chandrayaan-2 المدارية فبقيت تواصل العمل في مدار حول القمر. وتتضمن المهمة الثالثة أيضا هبوط مركبة مستقلة على سطح القمر.

المصدر: تاس