الولايات المتحدة تلغي إطلاق قمر من جيل جديد إلى الفضاء

أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية عن إلغاء عملية إطلاق صاروخ كان سيحمل قمرا صناعيا جديدا مخصصا لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في منشور على موقع Spaceflight Now: "تم إلغاء عملية إطلاق صاروخ Electron الذي كان من المفترض أن يحمل إلى الفضاء قمر Acadia الأمريكي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد، والذي أنتجته شركة Capella Space، وقرار وقف العملية جاء قبل فترة قصيرة من موعد تنفيذها".

ومن جهتها أشارت شركة Rocket Lab إلى أن الصاروخ الذي كان سيحمل القمر إلى الفضاء كان من المفترض أن يطلق يوم الأحد الماضي من قاعدة فضائية في نيوزيلندا، وأن قمر Acadia من الجيل الجديد صمم ليكون قادرا على التقاط صور عالية الدقة للأرض في الليل والنهار وفي جميع ظروف الطقس.

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تجدر الإشارة إلى أن صاروخ Electron الذي تم تأجيل إطلاقه هو صاروخ فضائي خفيف يتكون من مرحلتين، يبلغ طوله 18 مترا، وقطره 1.2 م، ووزنه 12.5 طن، وصمم لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية الصغيرة، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى 200 كلغ إلى مدارات تبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: فيستي