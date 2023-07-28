"روس كوسموس": روسيا ستساعد البلدان الإفريقية على إطلاق الصواريخ الفضائية

قد تساعد مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بعض الدول الإفريقية على إطلاق صواريخها الخاصة.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة " روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف. وقال إن الطلب على الصواريخ الفضائية في العالم يزداد من عام إلى آخر، وذلك على خلفية إنشاء مجموعات كبيرة العدد من الأقمار الصناعية. أما القرب من خط الاستواء فيمنح البلدان الإفريقية بعض الأفضليات، الأمر الذي يجعل قيادات بعض البلدان الإفريقية القريبة من خط الاستواء وشاطئ البحر على حد سواء تفكر في إنشاء بنية تحتية مناسبة. وقال يوري بوريسوف في مقابلة مع قناة " روسيا – 24" إن روسيا تحاول تلبية هذا الطلب.

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يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" سبق له أن أعلن على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" أن الحديث عن إنشاء مطار فضائي في إفريقيا سابق لأوانه لأن اتفاقيات بهذا الشأن لم توقع بعد. بيد أنه قال إن التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الفضاء سيُعزز مستقبلا. وأشار إلى أن "روس كوسموس" تجري على هامش قمة "روسيا -إفريقيا" محادثات في هذا المجال مع وفود مصر وزمبابوي وأوغندا وجنوب إفريقيا وجيبوتي.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" تعقد في 27 – 28 يوليو الجاري في بطرسبورغ حيث يقام أيضا المنتدى الاقتصادي الإنساني في تزامن معها.

المصدر: تاس