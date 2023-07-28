روسيا تكشف عن مجسم لصاروخها المتعدد الاستخدامات العامل بالميثان في قمة "روسيا - إفريقيا"

قدّم مركز "بروغرس" الروسي لأول مرة على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" مجسّما لصاروخ "آمور – إس بي غي" المتعدد الاستخدامات.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن المركز في صدد التصميم التقني للصاروخ ذي المرحلتيْن اللتين تعود إحداهما إلى الأرض بعد أطلاق الصاروخ.

وقال دانئيل سوبوتين نائب مدير عام مركز "بروغرس" إن الضيوف يمكن أن يطّلعوا على الأعمدة التي تستخدمها المرحلة الأولى من الصاروخ عند هبوطها برفق على الأرض. ثم سيتم نقلها إلى المطار الفضائي ومنه إلى المعمل المصنّع للصاروخ حيث سيتم إعدادها لإطلاق آخر.

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يذكر ان مؤسسة "روس كوسكوس" الفضائية الروسية وقّعت مع مركز "بروغرس" في أكتوبر عام 2020 اتفاقية وضع مشروع تصميمي لأول صاروخ روسي ذي مرحلة تستعاد إلى الأرض، وسيتم إطلاق صاروخ "آمور" من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

وقد أعلنت "روس كوسموس" في 10 مارس عام 2023 أنها تستمر في تصميم الصاروخ المتعدد الاستخدامات "آمور إس بي غي" العامل على غاز الميثان. ويتوقع أن تنتهي عملية التصميم التقني للصاروخ بحلول عام 2024.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" تعقد في 27 – 28 يوليو الجاري في بطرسبورغ حيث يقام أيضا المنتدى الاقتصادي الإنساني في تزامن معها.

المصدر: تاس