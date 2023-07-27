الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Yaogan-36 لسبر الأرض في الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية

طلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Yaogan-36 لسبر الأرض، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية (1950-1953)، .

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وأعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، في موقعها على شبكة WeChat للتواصل الاجتماعي، أن القمر الصناعي أطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل CZ-2D في الساعة 4.02 من يوم الخميس 27 يوليو (23.02 من يوم الأربعاء بتوقيت موسكو) من مطار سيتشان الفضائي. وكان هذا الإطلاقَ الـ 480 لهذا النوع من الصواريخ.

وجاء في بيان المؤسسة: "تم تسجيل رقم قياسي جديد: جميع عمليات إطلاق Yaogan الـ 150 الأخيرة كانت ناجحة. وجاء هذا الإطلاق بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار متطوعي الشعب الصيني في حرب مقاومة الغزو الأمريكي لشبه الجزيرة الكورية، وهذا النجاح هو تكريم لهذا الانتصار العظيم".

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ النقل CZ-2D هي من مرحلتين وتعمل بالوقود السائل. يبلغ قطر الصاروخ 3.35 م. وطوله 40.7 م. ويمكنه حمل 3.5 طن إلى مدار قريب من الأرض و1.2 طن إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.

المصدر: تاس