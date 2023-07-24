مصر.. البحوث الفلكية والجيوفيزيائية تكشف عن آخر ظاهرة فلكية خلال شهر يوليو

كشف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور أشرف تادرس، عن آخر ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر في يوليو 2023.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أن آخر ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر تتمثل في زخة شهب دلتا الدلويات يومي 29 و30 يوليو الجاري، حيث شرح أنها زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة.

وأضاف تادرس: "تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان "مارسدن وكراخت" الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، مؤكدا أن زخة شهب دلتا الدلويات تبلغ ذروتها في ليلة 29 وفجر 30 يوليو، في حين أن القمر سيعيق هذا العام رؤية الكثير من الشهب، وبخاصة الضعيفة منها.

وتطرق عضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك إلى أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب، موضحا أنها تكون في مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.

وأردف أشرف تادرس: "تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو، وهو سبب تسميتها، لكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء".

وشدد تاردس على أن الربط بين أوضاع الكواكب وحدوث الزلازل ليس له أساس علميا صحيحا.

واستطرد أن "جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس، حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا".

المصدر: "القاهرة 24"