قمر صناعي صيني جديد سيتعرف على الأشياء أفضل بـ 100 مرة من سابقه

أعلن وانغ ييفان، مدير معهد فيزياء الطاقة العالية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إن قدرات القمر الصناعي الجديد من المتوقع أن تكون أفضل بـ 100 مرة من تلسكوب Huiyan.

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ووفقا لمدير المعهد، يعمل العلماء الصينيون حاليا على ابتكار قمر صناعي من الجيل الجديد، مهمته دراسة حالة المادة والأجسام الفضائية في الظروف القاسية.

ويشير وانغ ييفان إلى أن هذا العمل هو ضمن إطار مشروع توسيع دراسة الخصائص الزمنية والاستقطابية للأشعة السينية.

ويقول: "هذا مشروع دولي كبير مشترك في مجال علوم الفضاء، بادر إليه ويشرف عليه علماء صينيون. وسيصبح القمر الصناعي الجديد خلفا لأول تلسكوب فضائي صيني هو "هويان" الذي يعمل بالأشعة السينية".

وقد أعلن سابقا أن القمر الصناعي الجديد سيطلق في عام 2025.

المصدر: تاس