الذكاء الاصطناعي يساعد العلماء الروس على محاكاة تطور المجال المغناطيسي للشمس

طوّر فريق دولي من العلماء محاكاة حاسوبية تعكس باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حالة المجال المغناطيسي للغلاف الجوي العلوي للشمس.

وصرحت الخدمة الصحفية لمعهد "سكولكوفو" الروسي للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيك) لوكالة "تاس" الروسية الجمعة 14 يوليو إن هذا المشروع سيجعل من الممكن التنبؤ بشكل أكثر دقة بالعواصف المغناطيسية. وقد نُشرت الدراسة في مجلة Nature Astronomy العلمية.

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وحقق العلماء من جامعة" كارل وفرانتس" في غراتس النمساوية ومعهد "سكولتيك" الروسي في موسكو تقدما خارقا في الفيزياء الشمسية، وابتكروا محاكاة حاسوبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعكس في وقت قريب من الوقت الواقعي حالة المجال المغناطيسي لغلاف الشمس العلوي، وقالت الخدمة الصحفية للمعهد إن الابتكار سيساعد على فهم سلوك الشمس بشكل أفضل وتأثيرها على ما يسمى بالطقس الفضائي.

يذكر أن المجال المغناطيسي للشمس هو عامل رئيسي يحدد طقس الفضاء. ويمكن أن يشوّش النشاط الشمسي على الاتصالات وأنظمة الملاحة الفضائية واللاسلكية. وقد بات يتمكن العلماء اليوم من رصد وقياس علامات الاضطرابات في المجال المغناطيسي للشمس في الفوتوسفير، بصفته الطبقة السفلية من غلافها. مع ذلك فإن تراكم وقذف الطاقة يحدث في الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وهي تاج الشمس.

لقد استطاع مؤلفو الدراسة الاستفادة من الشبكات العصبية للتنبؤ بهذا النشاط بناء على أرصاد الفوتوسفير (الغلاف الضوئي).

المصدر: تاس