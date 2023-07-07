قمر يوليو العملاق من الفضاء بعدسة الرائد الإماراتي سلطان النيادي

قدم القمر الكامل لشهر يوليو عرضا سماويا مبهرا لسكان الأرض، كونه كان أول قمر عملاق للعام 2023 من أصل أربعة.

وارتفع القمر الكامل لشهر يوليو والذي يحمل اسم "قمر الغزال"، مساء يوم الاثنين 3 يوليو أو في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 4 يوليو، بحسب المنطقة الزمنية التي يتواجد فيها مراقبو السماء من الأرض.

البدر كما رأيناه من محطة الفضاء الدولية. 🌑



رغم أننا بالفضاء، تبقى المسافة اللي تفصلنا عن القمر بعيدة.. فنحن على ارتفاع 400 كم تقريبًا عن الأرض بينما معدل المسافة بين الأرض والقمر هو أكثر من 384,000 كم. pic.twitter.com/qdIgKmvbFk — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 5, 2023

وتمتع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) أيضا بمشهد رائع لبدر هذا الشهر، حيث نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورا مذهلة للقمر الكامل العملاق من موقعه المتميز في المختبر المداري.

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وكتب النيادي على تويتر يوم الأربعاء 5 يوليو: "البدر كما رأيناه من محطة الفضاء الدولية. رغم أننا بالفضاء، تبقى المسافة التي تفصلنا عن القمر بعيدة .. فنحن على ارتفاع 400 كم تقريبا عن الأرض بينما معدل المسافة بين الأرض والقمر هو أكثر من 384 ألف كم".

وكان البدر على مسافة قريبة من الأرض في مداره الإهليلجي يوم الإثنين، في ما يسمى الحضيض، ما جعله يبدو أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل من المعتاد عند رؤيته من الأرض.

وعندما يحدث هذا، يُطلق على البدر اسم القمر العملاق، وهناك ثلاثة أقمار عملاقة أخرى من المقرر حدوثها هذا العام.

وخلال هذا الحدث الفلكي يمكن أن يزيد سطوع القمر بنسبة 30% وزيادة بنسبة 14% في قرص القمر كما يُرى من الأرض مقارنة بالأقمار الكاملة الاعتيادية. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات في السطوع والحجم الظاهر لا يمكن ملاحظتها عادة بالعين المجردة.

وستكون الأقمار الثلاثة التالية أقمارا عملاقة أيضا، في 1 أغسطس و31 أغسطس و29 سبتمبر.

المصدر: سبيس