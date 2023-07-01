بريطانيا: الصين قد تبدأ باستخراج الثروات الطبيعية في القمر قريبا

أعلن قائد القيادة الفضائية البريطانية بول غودفري، أن الصين قد تبدأ باستخراج الثروات الطبيعية في القمر خلال العقود القريبة القادمة.

وقال غودفري في حديث لصحيفة "تايمز" إن "الصين قد أصدرت "الكتاب الأبيض" الذي تدرس فيه أهم المعادن في القمر، حيث نقلوا العينات من القمر إلى الأرض، ويرغبون في أن يذهبوا أبعد في هذا الاتجاه".

وتابع أن "استخراج الثروات الطبيعية في الكويكبات سيكون واقعيا خلال حياة جيلنا".

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وأضاف أن الصين وروسيا "تستثمران المليارات في استكشاف الفضاء وتطوير أسلحة فضائية".

يذكر أن الصن أطلقت برنامجها الفضائي تحت اسم "تشانغ آه"، وأطلقت أول قمر صناعي في إطاره في عام 2007.

وفي 2019، بدأت الصين بتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج، حيث أجرت أول عملية هبوط على الجانب البعيد من القمر في تاريخ البشرية.

وفي 24 نوفمبر 2020، أطلقت الصين مسبار "تشانغ آه 5" إلى القمر ليجمع العينات من التربة، وينقلها إلى الأرض لأول مرة منذ 44 عاما. وقد أصبحت الصين ثالث دول في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، التي تمكنت من تنفيذ هذه المهمة.

المصدر: نوفوستي