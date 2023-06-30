مركبة Dragon تنفضل عن المحطة الفضائية وتعود نحو الأرض

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن مركبة Cargo Dragon انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية وعادت نحو الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يوم الخميس 29 يونيو، وفي تمام الساعة 12:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:30 بتوقيت موسكو) انفصلت مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض".

وأضاف البيان:"المركبة ستهبط في المياه قبالة سواحل فلوريدا، وقد حملت معها إلى الأرض نحو 1.6 طن من الحمولة التي شملت عينات ومعدات استخدمت في التجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية".

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وكانت مركة Cargo Dragon قد أطلقت من قاعدة كيب كانافيرال في فلويدا على متن صاروخ من نوع Falcon 9 في 5 يونيو العام الجاري، والتحمت بالمحطة الفضائية في اليوم التالي، وحملت إلى المحطة حينها لوحين شمسيين لتوليد الطاقة وإمدادات وأطعمة لرواد الفضاء ومعدات لإجراء التجارب العلمية.

وتعتمد الولايات المتحدة حاليا نوعين من المركبات لشحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، هما مركبات Cargo Dragon التي طورتها شركة "سبيس إكس" والتي تستخدم عدة مرات، ومركبات Cygnus التي توصل البضائع إلى المحطة وتعود نحو الأرض لتحترق في غلافها الجوي.

المصدر: تاس