رائد فضاء روسي: التعاون مستمر بين رواد الفضاء الروس والغربيين رغم العقوبات

أعلن رائد الفضاء الروسي هاروتيون كيفيريان، أن التعاون مستمر بين رواد الفضاء الروس والغربيين في المحطة الفضائية الدولية رغم العقوبات الغربية.

وفي مقابلة صحفية مع وكالة "تاس" الروسية قال رائد الفضاء:"التعاون الدولي مستمر، رواد فضائنا يتم تدريبهم في دول مختلفة، وكذلك يأتي رواد الفضاء الأجانب للتدرب لدينا، العلاقات مهنية بيننا في إطار أداء المهام المتعلقة بالعلوم من أجل الإنسانية، المهمات العلمية التي يتم إجراؤها على متن المحطة الفضائية الدولية تساعد في تقدم العلم، وهذا مثال جيّد على التفاعل والتعاون".

وأضاف:" بناء على جداول الرحلات الفضائية وعلى تطور برنامج الفضاء ، آمل أن أحصل على أول تجربة طيران لي إلى الفضاء ضمن مشروع محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2028".

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وفي وقت سابق كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف قد أشار إلى أن روسيا منفتحة على التعاون الدولي في مجالات الفضاء، وأنه يجب فضل القضايا المتعلقة بهذا الشأن عن السياسة.

وتجدر الإشارة إلى أن كيفيريانكان قد منح في 16 يونيو الجاري لقب رائد فضاء اختباري روسي، وتم منح هذا اللقب أيضا لألكسندر كوليابين وسيرغي تيترياتنيكوف.

المصدر: تاس