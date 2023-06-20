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أوروبا تجهز لإطلاق صاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل

الفضاء

أوروبا تجهز لإطلاق صاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل
Legion-Media
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أعلن المركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء أن الاستعدادات جارية لإطلاق اول صاروخ فضائي ثقيل من نوع Ariane 6.

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز:"يمكننا أن نحدد موعد أول عملية إطلاق لصاروخ Ariane 6 قبل نهاية صيف العام الجاري، وذلك بعد أن ننتهي من إجراء الاختبارات الإضافية على الصاروخ".

وأضاف: "نحن في خضم الاختبارات المشتركة، الأمر يتعلق باختبارات المحركات والأنظمة المساعدة في الصاروخ، وكذلك الأنظمة والبرمجيات اللازمة لعملية الإطلاق..خلال الصيف سنجري عدة اختبارات مهمة ستساعدنا على تقييم الحالة الفنية للصاروخ بشكل عام.. ليس من الضروري أن تتم عملية الإطلاق الأولى عام 2024 بالضبط، لو لم تكن هناك مشكلات لما أجرينا التجارب والاختبارات". مشيرا إلى "أنه وبالرغم من تفاؤله لا يستبعد وجود مشكلات في الصاروخ".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد ذكر العام الماضي أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 من المفترض أن تنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، بالتعاون مع شركة Arianespac.

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تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بـ4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية.

المصدر: فيستي

 

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