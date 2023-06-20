التشيك تخطط لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن موقع novinky.cz أن التشيك تعمل على خطة لإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للموقع فإن حكومة التشيك تلقت عرضا لإرسال رائد فضاء تشيكي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon تابعة لشركة SpaceX الأمريكية، ومن المفترض أن تتم المهمة العام المقبل في حال تم جمع الأموال اللازمة لتنفيذها.

وأشار الموقع إلى أن الرحلة المذكورة ستنفذ في إطار برنامج Axiom الفضائي التجاري، وليشارك رائد الفضاء التشيكي فيها يتعين على جمهورية التشيك دفع حوالي مليار كرونة (حوالي 46 مليون دولار).

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ومن جهته قال وزير النقل التشيكي حول الموضوع: "نحن في الحكومة نريد بالتأكيد إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة".

وتجدر الإشارة إلى أن التشيك كان لديها رائد واحد قد تواجد في الفضاء حتى اليوم، وهو رائد الفضاء فلاديمير ريميك، إذ ذهب إلى الفضاء على متن مركبة Soyuz-28 عام 1978.

المصدر: فيستي