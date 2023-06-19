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رائدا الفضاء السعوديان يجيبان عن التساؤل الأكثر شيوعا حول الكرة الأرضية (فيديو)

الفضاء

رائدا الفضاء السعوديان يجيبان عن التساؤل الأكثر شيوعا حول الكرة الأرضية (فيديو)
AFP
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أجاب رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، عن التساؤل الأكثر شيوعا حول الكرة الأرضية، وذلك بعد عودتهما من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وردا على سؤال هل الأرض كروية أم مسطحة؟ أكد رائدا الفضاء أنها كروية.

وقال القرني: "الأرض كروية بلا شك، وهناك إثباتات عديدة، سواء فيزيائية أو علمية أو بحثية"، أما برناوي فقالت: "رأيناها كروية".

المصدر: "سبق"

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