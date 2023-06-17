انطلاق الاختبارات للصاروخ الثقيل الروسي "أنغارا – آ 5" في مطار "فوستوتشني" الفضائي

بدأت في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي الاختبارات المتعددة الأغراض للمجسم التصميمي التكنولوجي من صاروخ "انغارا – 5 آ" الفضائي الروسي الثقيل.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية:" بدأت في المجمع التقني التابع لمطار "فوستوتشني" الفضائي المرحلة الأولى للاختبارات المتعددة الأغراض باستخدام مجسم صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل. وأشار إلى أن الجدول الزمني للاختبارات سيتم إقراره عما قريب.

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يذكر أن مجسم الصاروخ الثقيل تم إنتاجه في شركة "بوليوت"، وإنه مخصص لإعداد صاروخ "أنغارا – آ5" للإطلاق إلى الفضاء، وكذلك لمنح المجمع التقني ومنصة الإطلاق في مطار "فوستوتشني" الفضائي شهادة الجاهزية.

وقد وصل مجسم الصاروخ إلى المطار الفضائي في 5 يونيو الجاري.

و"أنغارا" هو واحد من الصواريخ الفضائية بدءا من الصاروخ الخفيف وانتهاء بالصاروخ الثقيل. وتستخدم الصواريخ الجديدة مكونات نظيفة بيئيا للوقود.

وجرى أول إطلاقيْن للصاروخ الثقيل " أنغارا – 5" في 23 ديسمبر عام 2014 و14 ديسمبر عام 2020 من مطار "بليسيتسك" العسكري، ويتوقع أن ينطلق الإنتاج الصناعي لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة بجملة عام 2024.

المصدر: تاس