رائد فضاء روسي يلتقط صورة لمحطة بايكونور من الفضاء في الذكرى الـ 68 لتأسيسها (صور)

عرض رائد الفضاء الروسي دميتري بيتلين، صورا لمحطة إطلاق المركبات الفضائية بايكونور، التقطت من محطة الفضاء الدولية.

وتظهر واحدة من الصور مجمع الإطلاق، فيما تستعرض صورة ثانية مدينة بايكونور التي تحمل المحطة الفضائية اسمها، ويمكن أيضا رؤية المطار المجاور لها في الصورة الثالثة.

وبلغ عمر بايكونور الجمعة، 68 عاما. وفي مثل هذا اليوم من عام 1955، تمت الموافقة على تصميم المطار الفضائي وبنيته التحتية بموجب توجيهات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وفي مثل هذا اليوم، تحتفل مدينة بايكونور بعيد تأسيسها.

المصدر: تاس