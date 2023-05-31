روسيا توافق على تشكيلة طاقم مركبة "سويوز" التي سترسلها إلى المحطة العام الجاري

أعلنت مؤسسة "روس كوسمو" أن اللجنة المختصة فيها وافقت على تشكيلة الرواد الأساسيين الذين سيذهبون على متن مركبة Soyuz MS-24 إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "وافقت اللجنة المشتركة في روس كوسموس على تشكيلة الرواد الأساسيين الذين سيتم تدريبهم ليذهبوا في رحلات مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في خريف 2023 وربيع عام 2024".

وأضاف البيان: "مركبة Soyuz MS-24 من المفترض أن تحمل إلى المحطة في سبتمبر العام الجاري رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونوننكو ونيكولاي تشوب، ورائدة ناسا، لورال أوهارا.. أوهارا ستعود إلى الأرض على متن المركبة نفسها، أما كونوننكو وتشوب فسيبقيان على متن المحطة لسنة تقريبا، وسيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25 ".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مركبة Soyuz MS-24 من المخطط أن تطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 15 سبتمبر القادم، لكن القرار النهائي بشأن موعد إرسالها نحو المحطة ستتخذه اللجان المختصة.

المصدر: فيستي