اكتشاف جديد قد يغير ما يعرفه العلماء حتى الآن عن التدفقات الراديوية السريعة الغامضة

اكتشف العلماء باستخدام تلسكوب تملكه وتديره وكالة العلوم الوطنية الأسترالية (CSIRO) "تدفقا راديويا سريعا" في مجرة قريبة يطرح تساءلات جديدة عما نعرفه عن كيفية تشكل هذه الظواهر.

وتشير النتائج الجديدة المنشورة في مجلة The Astrophysical Journal إلى أن مصدر الانفجار البينجمي يقع في بيئة مجرية أكثر هدوءا من الأحداث المعروفة الأخرى.

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وأطلق التدفق الراديوي السريع (FBR) قدرا كبيرا من الطاقة في بضعة أجزاء من الثانية، كما فعلت الشمس في 80 عاما. وقال العلماء إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من اكتشاف هدفين رئيسيين في وقت واحد، حيث وجدوا تدفقا لاسلكيا سريعا وغازا في مجرة مضيفة باستخدام تلسكوب واحد.

وأوضحوا: "هذا اكتشاف نادر جدا في المقام الأول. في حين أن هذه إشارات ممتازة لاستخدامها في العلم، إلا أننا لا نعرف في الواقع ما الذي يخلقها".

وقاد مارسين غلواكي من مركز جامعة كيرتن التابع للمركز الدولي لأبحاث الفلك الراديوي (ICRAR) أحدث الملاحظات باستخدام مصفوف باثفيندر الأسترالي أو مصفوف الكيلومتر مربع باثفيندر الأسترالي (ASKAP) التابع لوكالة العلوم الوطنية الأسترالية في منطقة واجاري ياماجي في غرب أستراليا.

وقال الدكتور غلواكي إنه بينما تشير الدراسات السابقة إلى أن المجرات المتصادمة يمكن أن تخلق نجوما ضخمة قد تتسبب في نهاية المطاف في انفجارات راديوية سريعة، فإن نتائج هذه الورقة البحثية تتحدى هذه الفكرة.

وأوضح الدكتور غلواكي: "من بين الانفجارات الراديوية التي درسنا فيها المجرات المضيفة بالتفصيل، رأينا مجرات متصادمة واندماجا. وفي هذا البحث، لا نرى نفس الإشارات الواضحة لمجرة مضطربة. ما رأيناه في هذه الورقة الجديدة هو أن المجرة المضيفة نفسها تبدو غير مضطربة وهادئة. وهذا يشير إلى أنه إما أن نجما هائلا تسبب في تدفقات الراديو السريعة ولد بطريقة أخرى، أو أن هذا الانفجار القوي تم إنشاؤه بواسطة شيء آخر تماما".

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وقالت المؤلفة المشاركة الدكتورة كارين لي واديل، مديرة مركز SKA الإقليمي الأسترالي، إن علماء الفلك يمكنهم حتى الآن دراسة المجرة "المضيفة" لبضع تدفقات راديوة سريعة، وهذا الاكتشاف الجديد يسلط الضوء على أهمية إيجاد المزيد.

وتابعت: "البحث مثل هذا ضروري لدراسة البيئات المحيطة بالتدفقات الراديوية الغامضة، حيث تتكون المجرات من أكثر من مجرد نجوم. إننا حريصون على دراسة التدفقات الراديوية السريعة والمجرات المضيفة لها بتفصيل كبير، ليس فقط لحل لغز بين المجرات ولكن لأنها يمكن أن تخبرنا المزيد عن بنية وتطور أنظمة المجرات".

ويستخدم فريقان من العلماء القدرات الفريدة لمصفوف باثفيندر الأسترالي للتحقيق في هذه الأحداث الغامضة والمجرات المضيفة في وقت واحد.

ومفتاح هذا البحث المستمر هو قدرة التلسكوب الفريدة على تحليل توزيع الغاز في المجرات، بما في ذلك البحث عن التواقيع التي يمكن أن تساعد علماء الفلك على فهم الومضات الكونية بشكل أفضل.

وأشار الدكتور جورج هيلد، مدير برنامج العلوم في مرفق أستراليا الوطني للتلسكوب التابع لوكالة العلوم الوطنية الأسترالية، إلى أن أعظم قوة لمصفوف باثفايندر الأسترالي هي قدرته على مسح مساحة كبيرة من السماء بسرعة.

وشرح الدكتور هيلد: "تم تجهيز كل هوائي من هوائيات مصفوف باثفايندر الأسترالي البالغ عددها 36 طبقا بجهاز استقبال متخصص يمكن لعلماء الفلك الراديوي توجيهه لرسم خريطة السماء بكفاءة. وهذا يساعد العلماء على إنتاج بعض من أفضل بيانات علم الفلك الراديوي في العالم، لفهم الكون فهماً أفضل".

المصدر: phys.org