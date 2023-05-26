إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمر "كوندور" للاستطلاع

انطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي صاروخ "سويوز 2.1 آ" مع قمر "كوندور إف كا آ" لمراقبة سطح الأرض.

وتم إطلاق الصاروخ عند الساعة 00:14 السبت 27 مايو بتوقيت موسكو. وانفصلت قاطرة "فريغات" مع القمر عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

ومن المتوقع أن يصل القمر إلى مداره المحدد خلال أكثر من ساعة.

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ويشار إلى أن "كوندور إف كا آ" قمر صناعي مدني متطور، لمراقبة سطح الأرض والمحيط العالمي على مدار الساعة، وهو قادر على التقاط صور للأرض بغض النظر عن ظروف الطقس. ويبلغ وزنه 1050 كغم.

وكانت هذه العملية الثامنة لإطلاق صاروخ في روسيا هذا العام، وهى الأولى من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: وكالات