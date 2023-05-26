 
مباشر

إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمر "كوندور" للاستطلاع

الفضاء

إطلاق صاروخ
Sputnik RAMIL SITDIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve29

انطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي صاروخ "سويوز 2.1 آ" مع قمر "كوندور إف كا آ" لمراقبة سطح الأرض.

وتم إطلاق الصاروخ عند الساعة 00:14 السبت 27 مايو بتوقيت موسكو. وانفصلت قاطرة "فريغات" مع القمر عن المرحلة الثالثة للصاروخ.

ومن المتوقع أن يصل القمر إلى مداره المحدد خلال أكثر من ساعة.

إقرأ المزيد
مركبة الشحن
مركبة الشحن "بروغريس" تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية

ويشار إلى أن "كوندور إف كا آ" قمر صناعي مدني متطور، لمراقبة سطح الأرض والمحيط العالمي على مدار الساعة، وهو قادر على التقاط صور للأرض بغض النظر عن ظروف الطقس. ويبلغ وزنه 1050 كغم.

وكانت هذه العملية الثامنة لإطلاق صاروخ في روسيا هذا العام، وهى الأولى من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا