 
مباشر

تلسكوب "هابل" يرصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الفضاء

تلسكوب
NASA
المجموعة الكروية الكثيفة للنجوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vd5a

أعلنت ناسا أن التلسكوب الفضائي "هابل" اكتشف مجموعة كروية كثيفة من النجوم تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية.

إقرأ المزيد
هابل يرصد موقع موت نجمي عنيف في مجرة بعيدة تشبه درب التبانة
هابل يرصد موقع موت نجمي عنيف في مجرة بعيدة تشبه درب التبانة


ويشير موقع ناسا إلى أن تلسكوب "هابل" رصد مجموعة كروية كثيفة من نجوم NGC 6325 في كوكبة الحَوَّاء ‏"Ophiuchus". وعادة ما تحتوي مجموعات النجوم ذات الشكل الكروي على آلاف وحتى ملايين النجوم. وتوجد مثل هذه المجموعات في جميع أنواع المجرات، ما يسمح لعلماء الفلك بدراسة نظريات التطور النجمي، حيث تتشكل العناقيد الكروية في نفس الوقت تقريبا وبنفس التركيب.

و هذا الشكل ذو أهمية خاصة للمتخصصين لأنه، من الناحية النظرية، يمكنه إخفاء ثقب أسود ذي كتلة متوسطة بداخله، ما يؤثر بشكل غير محسوس على حركة النجوم المحيطة.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا