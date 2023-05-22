مركبة "دراغون" وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديان تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة "ناسا" عن نجاح التحام مركبة "دراغون" الفضائية الخاصة وعلى متنها 4 طاقم من 4 أفراد بالمحطة الفضائية الدولية، من بينهم رائدا الفضاء السعوديان.

وقد التحمت المركبة بالوحدة الأمريكية من المحطة "هارموني" أوتوماتيكيا في تمام الساعة 16:12 بتوقيت موسكو.

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وكان الصاروخ "فالكون 9" قد انطلق يوم أمس الأحد من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها "ناسا" وشركة "سبيس إكس" وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنه رائدا سعوديين هما علي القرني وأول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي.

ويشارك الرحلة على متن "دراغون" رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

وهذه هي ثاني رحلة تجارية لشركة "أكسيوم سبيس" إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تمت أول مهمة رواد فضاء تجارية من "أكسيوم" في 1 أبريل 2022، ومن المخطط أن تقوم الشركة بمهمة ثالثة أواخر عام 2023، حيث سيقضي الطاقم المكون من 4 أفراد أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.

وتقدر تكلفة الرحلة لكل عضو في مهمة "أكسيوم" بـ 55 مليون دولار. ومن المقرر أن تتم الرحلات مع سائحي الفضاء في إطار برنامج "أكسيوم سبيس" بموجب اتفاقية مع "سبيس إكس" مرتين إلى ثلاث مرات في السنة.

المصدر: نوفوستي