الوكالة الفضائية الأوروبية تعلن عن تحويل مداري الأرض والقمر إلى منطقة اقتصادية

يعتبر رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يوسف أشباخر أن مدار الأرض المنخفض والقمر سيصبحان في المستقبل منطقتيْن اقتصاديتين جديدتيْن.

وقال في حديث أدلى به لصحيفة El Pais إن "أوروبا تستعرض تفوقا كبيرا في الفضاء في مجالات مثل رصد الأرض، العلم، المواصلات، الملاحة الفضائية. وفي هذه المجالات نحتل المكانات الأولى إلى جانب الولايات المتحدة والصين، لكننا نتأخر في بقية المجالات حيث نحن بعيدون عن المستويات المتقدمة وأحدها هو الصواريخ حيث كنا نتقدم على الآخرين منذ 10 أعوام، لكن سوق منصات إطلاق الصواريخ الفضائية قد تغيرت".

إقرأ المزيد

وأضاف قائلا:" نحن تأخرنا في مجال استكشاف الفضاء على أيدي البشر والروبوتات، مشيرا إلى أن استصلاح الفضاء من قبل الإنسان له إمكانات جيوسياسية ضخمة. أما الولايات المتحدة فإنها تستعرض القوة عندما تطلق روادها إلى الفضاء وتتعاون مع دول أخرى في المحطة الفضائية الدولية وفي المحطات القمرية مستقبلا. إذن فإن مدار الأرض المنخفض والقمر سيتحولان إلى منطقتيْن اقتصاديتين جديدتين". وقال إن القمر يمتلك موارد يمكن استخدامها. وسيصبح القمر في السنوات القريبة القادمة إلى أكبر مركز للبحوث العلمية التي تجريها البشرية.

وأضاف قائلا:" عندما أذكر المنطقة الاقتصادية المستقبلية لا أقصد السنة القادمة بل العقد القادم وما بعده. فكيف يمكن لأوروبا التي تمتلك التفوق الفضائي والقدرة الاقتصادية الهائلة وعددا كبيرا من المهندسين الممتازين ألا تشارك في ذلك".

المصدر: تاس