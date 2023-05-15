روسيا والجزائر تدرسان أفق التعاون في مجال الفضاء

أعلنت سفارة الجزائر في موسكو أن الجزائر تسعى لتطوير أفق التعاون المشترك مع روسيا في مجال الفضاء.

وجاء على موقع السفارة على الإنترنت "في 11 مايو 2023 عقد سعادة سفير الجزائر لدى روسيا الإتحادية ، السيد إسماعيل بن عمارة لقاء عمل مع الرئيس التنفيذي التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، وأتاح هذا الاجتماع تقييم التعاون الثنائي في مجال الفضاء وآفاق تطويره".

وأشار الموقع إلى أن "الاجتماع ناقش عدة قضايا رئيسية من بينها الزيارة المخطط لها إلى الجزائر والمناقشات حول اتفاقية بين وكالتي الفضاء في البلدين".

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف قد أعلن منذ مدة أن المؤسسة ماضية في التعاون في مجالات الفضاء مع العديد من الدول ومن بينها دول عربية، وقال: " إن روسيا تعمل على عقود لإطلاق أقمار صناعية لصالح عدة دول، وحتى العزلة التي حاولت أن تفرضها علينا ما يسمى بمجموعة الدول السبع والولايات المتحدة لم تخِف عددا من الدول مثل الجزائر وميانمار وفيتنام ومصر وجنوب إفريقيا التي تعمل معنا على عقود مختلفة لإطلاق الأقمار الصناعية، ونحن سنعمل على تلبية طلب هذه الدول لوضع الأقمار الصناعية في مدارات الأرض".

المصدر: ambalg.ru+وكالات روسية