روسيا تعمل على مشروع لاستكشاف كوكب الزهرة

أعلنت مؤسسة "رو كوسموس" الروسية أنها تعمل على مشروع لاستكشاف ودراسة كوكب الزهرة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يعمل المختصون في مؤسسة روس كوسموس الحكومية وأكاديمية العلوم الروسية على مشروع مهمة Venera-V التي تتضمن إرسال مركبة إلى كوكب الزهرة، هذه المركبة من المفترض أن تجمع عينات من تربة هذا الكوكب ومن غلافه الجوي، ليتم إرسال هذه العينات إلى الأرض لدراستها".

وتبعا للبيان فإن مهمة "Venera-V" تتضمن خططا لإطلاق مركبة فضائية جديدة تماما قادرة على العمل على كوكب الزهرة ويمكنها العودة إلى الأرض.

إقرأ المزيد

وكان المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في الأكاديمية الروسية للعلوم، ليف زيليوني، قد قال في مقابلة صحفية أجراها في مارس 2020 إن "روسيا تخطط لتطوير برنامج جديد لاستكشاف كوكب الزهرة، وإرسال 3 مركبات استكشافية إلى هذا الكوكب على الأقل، و المرحلة الأولى من البرنامج ستتضمن إرسال مركبة إلى الكوكب عام 2029".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان قد أرسل مسبارا إلى الزهرة في ستينيات القرن الماضي، وأقدم على هذه الخطوة أيضا كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي.

المصدر: وكالات روسية