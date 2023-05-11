مركبة الشحن Tianzhou-6 الصينية تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

أعلنت إدارة الرحلات الفضائية المأهولة الصينية، أن مركبة الشحن Tianzhou-6 التحمت يوم الخميس بنجاح بوحدة Tianhe في المحطة الفضائية الصينية.

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ووفقا لبيان إدارة الرحلات المأهولة، التحمت المركبة بالمحطة الفضائية الصينية في الساعة 5.16 بتوقيت بكين (0.16 بتوقيت موسكو)، أي بعد 7 ساعات و54 دقيقة من إطلاقها.

وحملت المركبة إلى المحطة الفضائية 5.8 طن من البضائع والمواد الغذائية منها 700 كلغم وقود للمحطة، 70 كلغم فواكه لرواد الفضاء، و714 كلغم معدات للتجارب المقبلة، والأغراض الشخصية لرواد الفضاء الذين سيقضون في المدار 280 يوما.

ويذكر أن المركبة Tianzhou أطلقت إلى المدار بواسطة صاروخ Long March 7 يوم الأربعاء في الساعة 21:22 بتوقيت بكين (16:22 بتوقيت موسكو). وكان هذا الإطلاق الـ472 لهذا النوع من صواريخ النقل.

المصدر: تاس