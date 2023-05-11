الولايات المتحدة تخطط لإطلاق أقمار صناعية لتتبع الأسلحة الفرط صوتية

أعلن جون هيل مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستطلق عام 2023 أقمارا صناعية لتتبع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

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هذه الأقمار الصناعية ستشارك في اختبارات الطيران وجمع بيانات التهديدات طوال سنة 2024 المالية.

ويقول في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "تعمل الوكالة بالتعاون مع القوات الفضائية على ابتكار أجهزة استشعار لتتبع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ الباليستية في الفضاء (مجموعة أقمار Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor - HBTSS ملاحظة تاس). وسوف تبدأ هذه الأقمار في وقت لاحق من هذا العام عملها في المدار لإظهار قدراتها الفريدة في تتبع واستهداف عمليات الإطلاق التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. كما ستساهم HBTSS في اختبارات الطيران وجمع المعلومات عن التهديدات الفعلية طوال السنة المالية 2024".

المصدر: تاس