شركة فضائية روسية: المحطة الفضائية الروسية يمكن أن تتحول إلى مرسى لنقل الطاقم إلى المحطة القمرية

يرى الخبراء الروس في مجال الفضاء أن المحطة الفضائية الروسية القومية يمكن أن تصبح مرسى لإرسال الطواقم إلى المحطة القمرية المستقبلية.

وذلك إلى جانب صواريخ "أنغارا آ 5 في" التي ستستخدم أيضا لإيصال رواد الفضاء إلى القمر مستقبلا.

جاء ذلك في بيان نشرته شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية.

ومن المفترض أن تكون المحطة الفضائية الروسية في مدار الأرض بمثابة ميناء أساسي ترسو فيه المركبة القمرية المتعددة المهام، وستنطلق منها إلى القمر حيث يهبط رواد الفضاء على سطحه.

كما يُفترض أن تحلّق المحطة المدارية القمرية في مدار عال دائري حيث تنخفض نفقات استهلاك الوقود إلى النصف بفضل تحقيق مناورات الجاذبية التي تم إعدادها في شركة "إينيرغيا".

وأعلن الأكاديمي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، من جانبه أن روسيا ستدشّن مع بدء نشر محطتها الفضائية القومية عام 2027 المرحلة الرابعة من مراحل تطوير التقنيات الفضائية المأهولة وتتميز بوجود محطة جديدة ومطار فضائي جديد ومواصلات جديدة. وأضاف إن إنشاء المحطة الفضائية الروسية يقضي بالاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات والمواد الحديثة والروبوتات والأنظمة الحديثة للبقاء.

المصدر: تاس