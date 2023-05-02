 
مباشر

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو جديدا لسيره في الفضاء (فيديو)

الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو جديدا لسيره في الفضاء (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v8ho

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو جديدا له من محطة الفضاء الدولية، أظهر خلاله أولى لحظات خروجه من المحطة والسير كأول عربي، في الفضاء الخارجي.

ونشر سلطان النيادي مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة..تعلمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير".

وأضاف النيادي: "شكرا لفريقي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة "ناسا" على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

وأردف: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا