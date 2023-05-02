رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينشر مقطع فيديو جديدا لسيره في الفضاء (فيديو)

شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو جديدا له من محطة الفضاء الدولية، أظهر خلاله أولى لحظات خروجه من المحطة والسير كأول عربي، في الفضاء الخارجي.

ونشر سلطان النيادي مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة..تعلمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير".

وأضاف النيادي: "شكرا لفريقي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة "ناسا" على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي".

وأردف: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير. شكرًا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه ومواكبتهم الدائمة لي.

أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم. pic.twitter.com/AiheIeKonX — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 2, 2023

المصدر: RT