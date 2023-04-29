ناسا تكشف خططها على متن المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024

أعلنت ناسا أن جميع البلدان المشاركة في برنامج المحطة الفضائية الدولية وافقت على تمديد عمل المحطة إلى ما بعد عام 2024.

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وجاء في بيان ناسا "أكدت الولايات المتحدة واليابان وكندا والدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية موافقتها على تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030، أما روسيا فوافقت على دعم تشغيل المحطة حتى عام 2028".

ويذكر أن بيل نيلسون رئيس ناسا كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إخراج المحطة الفضائية من مدارها في 2030-2031 .

واعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان عن خططها لمواصلة العمل على متن المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2030. أما روسيا فأبلغت الدول المشاركة في برنامج تشغيل المحطة بأنها ستساهم في تشغيل المحطة حتى عام 2028، مع أنه لم يكن سابقا مستبعدا انسحابها من البرنامج عام 2024.

المصدر: نوفوستي