"سبيس إكس" تكشف عن سبب انفجار نموذج Starship أثناء الاختبار الأخير!

أعلنت شركة "سبيس إكس" أن موظفيها أعطوا الأوامر بإيقاف تجربة الرحلة المدارية الأولى لمركبة Starship بعد اكتشاف مشكلات في عمل المركبة أثناء تحليقها في الجو.

وجاء في بيان صادر عن الشركة " إن انفجار النموذج الأولي للمركبة الفضائية Starship جاء بأمر من موظفي سبيس إكس بعد اكتشاف مشكلات في بعض أنظمة الدفع".

وأضاف البيان "توقف بعض المحركات الموجودة في نموذج المركبة أثناء الرحلة الاختبارية، ولوحظ فقدان في الارتفاع وبدأ النوذج بالدوران في الجو، وتم إعطاء الأمر بإنهاء الاختبار".

وأشار البيان إلى أن موقع الإطلاق بوكا شيكو في تكساس كان قد أخلي مسبقا، وسيتم إغلاق المنطقة المحيطة بالموقع حتى اليوم الجمعة.

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وكانت "سبيس إكس" قد أجرت أمس الخميس محاولة لإطلاق نموذج لمركبة Starship في أول رحلة مدارية، لكن المحاولة باءت بالفشل، فبعد أن وصلت المركبة لارتفاع 38 كلم بدأت بالدوران بشكل غير منتظم وانفجرت بعد دقيقة ونصف من حدوث ذلك.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للمركبة عام 2018، ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: تاس