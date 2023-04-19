العلماء الروس يطلقون أقمارا صناعية نانوية للبحث عن النفط والغاز في سيبيريا

ابتكر العلماء بجامعة "كوروليوف" في سامارا الروسية مطيافين (جهازيْن لقياس الأطياف) يسمحان بالبحث عن انبعاثات غازات الدفيئة وإجراء المسح الجيولوجي في مناطق وعرة.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للجامعة، وقال إن المطيافيْن الصغيري الحجم سيوضعان داخل الأقمار الصناعية النانوية من طراز CubeSat، مشيرا إلى أن أجهزة بمواصفات كهذه لم يتم تصميمها سابقا في روسيا. أما في البلدان الأخرى فصممت بضعة نماذج منها أطلقتها إلى مدار حول الأرض مع أقمار صناعية صغيرة الحجم.

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وقال الأستاذ في قسم السيبرانية التقنية بالجامعة، رومان سكيدانوف، إن "المطيافين الروسيين النموذجين جاهزان تماما ويجري الآن العمل على تجميعهما لنبدأ في اختبارهما بحلول الصيف المقبل".

ويتوقع أن يطلق المطيافان إلى مدار حول الأرض على متن القمريْن الصناعيين الروسيي الصنع في ديسمير المقبل، وذلك في إطار مشروع Space-Pi العلمي التنويري. كما يتوقع أن يستطيع المطيافان البحث عن غازات الدفيئة واكتشاف احتياطيات النفط والغاز في سيبيريا الروسية، فضلا عن حل بعض المشاكل في منطقة القطب الشمالي التي تشهد دائما ذوبان الجليد الأزلي وانكماش مساحته وطبقاته.

ويعوّل العلماء على أن يلفت إطلاق المطيافيْن من سامارا إلى مدار الأرض أنظار الشباب والطلاب لينخرطوا بنشاط في المشاكل البيئية وإيجاد حلول لها بمساعدة الأقمار الصناعية النانوية.

المصدر: تاس