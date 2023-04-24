روسيا تطور معدات جديدة للعناية بصحة رواد محطتها المدارية الواعدة

أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم أنها تعمل على تطوير معدات جديدة للعناية بصحة الرواد الذين سيتواجدون على متن المحطة المدارية التي تنوي روسيا إرسالها إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال مدير معهد المشكلات الطبية التابع للجامعة، أوليغ أورلوف: "يعمل المختصون في معهدنا على تطوير جهاز رياضي جديد لاستخدامه على متن المحطة المدارية الروسية (ROS)".

وأضاف "نناقش حاليا إمكانية وآليات استخدام هذا الجهاز على متن محطة (ROS)، كونه سيكون ضروريا للرواد المتواجدين على متنها، هذا الجهاز جديد كليا وله العديد من المزايا، لكننا وبنفس الوقت استفدنا من التجارب التي استخدمت فيها مثل هذه المعدات على متن المحطة الفضائية الدولية".

وأشار أورلوف إلى أن العمل على وضع التصاميم النهائية لمحطة (ROS) الواعدة من المفترض أن ينتهي صيف العام الجاري، وبعد الموافقة على تصميم المحطة النهائي سيتم اختيار معدات اللياقة البدنية والمعدات التي ستحافظ على صحة رواد المحطة بشكل مفصل.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في مؤسسة "روس كوسموس"، فلاديمير كوجيفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: فيستي