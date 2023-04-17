روسيا تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء الخفيفة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من صواريخ الفضاء الخفيفة التي ستطلق من المطارات الفضائية الروسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جناح منظمة "Agat" كشف خلال فعاليات مؤتمر "Sphere" لشؤون الفضاء عن نموذج لصواريخ Start-1M الفضائية الخفيفة التي تعمل روسيا على تطويرها.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الصواريخ ستطور من قبل معهد موسكو للهندسة الحرارية التابع لمؤسسة "روس كوسموس"، وستتراوح أوزانها ما بين 150و700 كلغ، وستطلق من مطار "فوستوتشني" أو قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية، كما ستكون قادرة على نقل الحمولات إلى مدارات تبعد من 200 إلى 1500 كلم عن سطح الأرض.

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وأشارت منظمة "Agat" الروسية إلى أنها شاركت في تقييم الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الصواريخ المذكورة، وأن صواريخ Start-1M ستتمتع بكفاءة عالية في نقل الحمولات إلى المدارات الأرضية، ويمكنها العمل مع المطارات الفضائية والمنشآت الأرضية الروسية الخاصة بعمليات الفضاء.

وتعمل روسيا حاليا على تطوير عدة أنواع جديدة من الصواريخ الفضائية منها صواريخ "أنغارا" المعدلة، وصواريخ "كورونا"، كما تطور أنواعا جديدة من محركات البلازما التي ستحدث نقلة نوعية في عالم صناعة الفضاء.

المصدر: فيستي