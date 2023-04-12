لماذا لا تحلق المركبات الفضائية الروسية يوم الاثنين وما قصة "شمس الصحراء البيضاء"؟

تحدثت أنتونينا بوغدانوفا مديرة متحف بايكونور، في مقابلة مع مراسل "تاس"، عن التقاليد التي تلتزم بها جميع أطقم العمل أثناء التحضير قبل عملية الإطلاق في المطار الفضائي.

وقالت بوغدانوفا: "بعد البروفة الثانية لبدلات الفضاء، يقوم رواد الفضاء عادة وحتما بزيارة متحفنا، وذلك قبل الانطلاق بـ4-5 أيام. وتم الالتزام بهذا التقليد منذ عام 1983. في السابق كان الرواد قبل الرحلة الفضائية، يزورون دائما منصة الإطلاق الأولى "تسمى منصة غاغارين التي انطلق منها أول رائد فضاء في العالم في عام 1961). لاحقا تم إلغاء هذا التقليد وتم اعتماد آخر وهو زيارة متحف بايكونور في المطار الفضائي".

إقرأ المزيد

وأوضحت بوغدانوفا، أن متحف بايكونور يضم في مقتنياته المركبة الفضائية السوفيتية "بوران" وبيوت سيرغي كوروليف ويوري غاغارين.

وأشارت بوغدانوفا إلى أن رواد الفضاء يتوجهون دائما قبيل الانطلاق، إلى البيت حيث نام غاغارين وغيرمان تيتوف قبيل التوجه إلى الفضاء. هذا تقليد راسخ لا يتزعزع ويتكرر دائما.

أما بالنسبة للتقاليد الأخرى، فمن بينها قيام جميع أفراد الطاقم بمشاهدة فيلم "شمس الصحراء البيضاء". وكذلك يقوم رواد الفضاء بالتوقيع دائما على أبواب الفندق الذي عاشوا فيه أثناء التدريب قبل الانطلاق من بايكونور.

كما ان مركبات الفضاء الروسية لا تقلع عادة يوم الاثنين والسبب ببساطة هو أن المصمم الشهير سيرغي كوروليوف كان يتشاءم من هذا اليوم، لكن لا أحد يعرف لماذا لا يحبه.

المصدر: تاس