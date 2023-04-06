مركبة Soyuz MS-23 تنفصل عن المحطة الفضائية لتغيّر مكانها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة Soyuz MS-23 الروسية التي كانت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية انفصلت علن المحطة لتغيير مكان التحامها بها.

وجاء على الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة "اليوم الخميس انفصلت مركبة Soyuz MS-23 عن وحدة Poisk التابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، المركبة ستجري مناورة قبل أن تعاود الالتحام بالمحطة في مكان آخر".

وأشار الموقع إلى أن المناورة التي تجريها المركبة يتم التحكم بها من قبل رائدي الفضاء الروسيين، دميتر بيتيلين وسيرغي بروكوبييف، ورائد ناسا، فرانك روبيو، ومن المفترض أن تلتحم المركبة بوحدة Prichal الروسية التابعة للمحطة اليوم الخميس الساعة 12:23 بتوقيت موسكو.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن إعادة إرساء المركبة المذكورة من وحدة Poisk إلى وحدة Prichal سيضمن عدم إعاقة عمليات الخروج التي سينفذها رواد المحطة إلى الفضاء المفتوح، والتي سيجريها الرواد الروس ربيع وصيف العام الجاري.

المصدر: تاس