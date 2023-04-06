روسيا تطور آلات جديدة لنقل المركبات الفضائية

أعلن مصنع تشيليابينسك الميكانيكي الروسي أن الخبراء فيه طوروا ألات ومركبات جديدة مخصصة لنقل المركبات الفضائية.

وجاء في منشور على موقع المصنع على الإنترنت "تمكن الخبراء في مصنعنا من تطوير آلات ورافعات جديدة تستخدم في الأعمال المعقدة المتعلقة بنقل وتحميل المركبات الفضائية الجديدة، هذه الرافعات يمكن تركيبها على مجنزرات DT-30PMNK2 القادرة على الحركة في الأماكن الوعرة واجتياز المستنقعات".

وتبعا للمنشور فإن المصنع تمكن عام 2018 من تطوير رافعات قادرة على حمل 25 طنا مخصصة لشركات الطاقة، وعام 2022 بدأ المركز الهندسي في المصنع بتطوير جيل جديد من الرافعات التي تستخدم في نقل وتحميل المركبات الفضائية، واستخدمت في هذه الرافعات مكونات وتقنيات جديدة، وفي يناير الماضي تم الانتهاء من تجميع نموذج لهذه الروافع مجهز بذراع يمكن أن تمتد ليبلغ طولها 28 مترا، المميز في هذا النموذج هو أليات الاستقرار الموجودة فيه التي تساعد المركبة التي تحمله على الحركة في المستنقعات.

إقرأ المزيد

وجهّزت الرافعات الجديدة تبعا للخبراء بخزانات وقود ومحركات تضمن عملها بشكل مستقل عن الآليات التي تحملها، كما صممت لتركب على آليات ومجنزرات بأحجام مختلفة يمكنها العمل في ظروف الطقس القاسية وفي المناطق الاستوائية والمناطق القطبية.

المصدر: سلاح روسيا