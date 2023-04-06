 
مباشر

روسيا تطور آلات جديدة لنقل المركبات الفضائية

الفضاء

روسيا تطور آلات جديدة لنقل المركبات الفضائية
chmz.net
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2gf

أعلن مصنع تشيليابينسك الميكانيكي الروسي أن الخبراء فيه طوروا ألات ومركبات جديدة مخصصة لنقل المركبات الفضائية.

وجاء في منشور على موقع المصنع على الإنترنت "تمكن الخبراء في مصنعنا من تطوير آلات ورافعات جديدة تستخدم في الأعمال المعقدة المتعلقة بنقل وتحميل المركبات الفضائية الجديدة، هذه الرافعات يمكن تركيبها على مجنزرات DT-30PMNK2 القادرة على الحركة في الأماكن الوعرة واجتياز المستنقعات".

وتبعا للمنشور فإن المصنع تمكن عام 2018 من تطوير رافعات قادرة على حمل 25 طنا مخصصة لشركات الطاقة، وعام 2022 بدأ المركز الهندسي في المصنع بتطوير جيل جديد من الرافعات التي تستخدم في نقل وتحميل المركبات الفضائية، واستخدمت في هذه الرافعات مكونات وتقنيات جديدة، وفي يناير الماضي تم الانتهاء من تجميع نموذج لهذه الروافع مجهز بذراع يمكن أن تمتد ليبلغ طولها 28 مترا، المميز في هذا النموذج هو  أليات الاستقرار الموجودة فيه التي تساعد المركبة التي تحمله على الحركة في المستنقعات.

إقرأ المزيد
أقمار Skif الروسية ستوفر الإنترنت في مناطق القطب الشمالي
أقمار Skif الروسية ستوفر الإنترنت في مناطق القطب الشمالي

وجهّزت الرافعات الجديدة تبعا للخبراء بخزانات وقود ومحركات تضمن عملها بشكل مستقل عن الآليات التي تحملها، كما صممت لتركب على آليات ومجنزرات بأحجام مختلفة يمكنها العمل في ظروف الطقس القاسية وفي المناطق الاستوائية والمناطق القطبية.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا