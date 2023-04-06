روسيا تعتمد برمجيات جديدة مطورة محليا تقلل من تكلفة إنتاج صواريخ الفضاء

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعات الفضاء أنه سيعتمد برمجيات جديدة مطورة في روسيا ستساعد في خفض تكلفة إنتاج الصواريخ الفضائية.

وحول الموضوع قال نائب رئيس مركز شؤون التحول الرقمي، فلاديمير أفاناسيف: "قد يصبح إنتاج صواريخ الفضاء في روسيا في حال انتقال مركزنا إلى الاعتماد الشامل على أنظمة Logos الروسية المخصصة للتصميم الافتراضي للمركبات والصواريخ".

وأضاف " إدخال نظام Logos الرقمي سيقلل بشكل كبير من وقت وتكلفة الاختبارات التجريبية للصواريخ ومنتجات تكنولوجيا الفضاء، وسيسمح هذا الأمر باستبدال الاختبارات الحقيقية باختبارات افتراضية، الأمر الذي يوفر في الوقت وكلفة الإنتاج.. ومع اعتماد هذه الأنظمة ستتحسن جودة المنتجات بشكل كبير، وسنضمن استقلال مؤسستنا عن الأنظمة والبرمجيات الأجنبية".

إقرأ المزيد

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الجمعية الروسية لتطوير تكنولوجيا المعلومات ستقدم منحة لمركز "خرونيتشيف" بقيمة 23.7 مليون روبل للحصول على برمجيات "Logos" الجديدة وإدخالها في دورة الصناعة في المركز، وفي إطار المشروع الفيدرالي الروسي الذي يحمل اسم "التقنيات الرقمية" سيتم تمويل المركز بمبلغ إجمالي قدره 47.4 مليون روبل لاعتماد التقنيات المذكورة.

المصدر: فيستي