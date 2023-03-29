"روس كوسموس" توضح حالة المركبة "سويوز إم إس -22" التي عادت إلى الأرض

أعلن مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" أن عودة المركبة "سويوز إم إس -22" لم تجر وفق أسوأ الخيارات.

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ويشير سيرغي كريكاليف المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة إلى أن حالة المنظومة الحرارية للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" المتضررة التي عادت إلى الأرض هي أفضل مما كنا نتوقع.

ويذكر أن المركبة "سويوز" عادت إلى الأرض غير مأهولة، لأن الخبراء كانوا يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة بداخلها إلى 60-70 درجة مئوية أثناء عودتها إلى الأرض، ما يشكل خطورة على حياة طاقمها. وقد احترقت خلال هبوط المركبة في الغلاف الجوي حجرة المعدات والأجهزة، التي كانت الدليل المادي الوحيد في "قضية" سويوز المنكوبة.

ويقول كريكاليف: "جرت تقييمات عن تغير النظام الحراري في أجزاء مختلفة للمركبة.. ونحن نريد معرفة كم يختلف السيناريو الحسابي الأسوأ عن الواقع، حيث أظهرت النتائج الحالية أن هذا الخيار أفضل من الخيار الأسوأ الذي كان يمكن أن يكون".

ويضيف موضحا: سوف نحصل على بيانات أدق بعد انتهاء دراسة وتحليل جميع النتائج.

المصدر: نوفوستي