مركبة "سويوز إم إس-22" المتضررة تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس - 22" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وهي في طريقها إلى الأرض.

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وتشير المؤسسة إلى أن المركبة "سويوز إم إس -22" انفصلت في الساعة 12.57 بتوقيت موسكو عن المحطة الفضائية الدولية وهي غير مأهولة، وفي الساعة 13.51 بتوقيت موسكو اشتغلت محركات الفرملة استعدادا لإخراجها من مدارها وفي الساعة 14.19 ستنفصل الكبسولة ومن المتوقع دخولها الغلاف الجوي في الساعة 14.22 وبعدها تفتح مظلات الهبوط في الساعة 14.30 والهبوط على الأرض في كازاخستان في الساعة 14.45 بتوقيت موسكو.

يذكر أن مركبة "سويوز إم إس-22" أطلقت إلى الفضاء في 21 سبتمبر 2022 ، وكانت هذه أول رحلة مشتركة بعد الاتفاق مع ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة.

ووفقا لمؤسسة "روس كوسموس" تحمل المركبة إلى الأرض نتائج الاختبارات والتجارب العلمية التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية ومعدات وأجهزة.

المصدر: لينتا. رو